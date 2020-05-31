Заболевший коронавирусом житель Владивостока напевал на карантин

31 Май 2020 2020-05-30T18:13:38+03:00

Мужчина с COVID свободно гулял по городу и посещал заболевшую семью в больнице

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения врача инфекционного отделения о нарушении режима изоляции. Виновником происшествия стал мужчина, который болеет COVID-19 и свободно перемещается по городу.

Тревожное сообщение поступило в полицию от заведующего инфекционным отделением ВКБ № 2. Врач пояснила, что в одной из палат под наблюдением находится женщина с несовершеннолетней дочерью, у обеих выявлен коронавирус.

По словам медика, к ним приходит отец семейства, который нарушает режим самоизоляции и сам инфицирован COVID-19. На все ее предупреждения о запрете больным свободно передвигаться по больнице и городу он не реагирует. Его местонахождение врачу также неизвестно.

Работница инфекционного отделения уточнила адрес проживания нарушителя, а стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. За нарушение режима изоляции мужчине грозит административный протокол и штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU