2020-05-31T17:42:51+03:00
Происшествия

Депутат с охраной избили двух отдыхающих в сауне Владивостока

Результат встречи с народным избранником – ушибы, гематомы и наложенные швы
Марк КАПУСТИН
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Конфликт в саунеКонфликт в сауне
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Отдых в сауне закончился для двух жителей города конфликтом с другой компанией и обращением за помощью в больницу. По словам пострадавших, виновным в нападении стал местный депутат со своей охраной.

Все произошло еще до режима самоизоляции, в тот вечер житель Ленинского района решил с другом посетить одну из городских саун. Молодые люди оплатили несколько часов, взяли спиртного и планировали спокойно провести время, но в помещении у них произошел конфликт с неизвестными, которые также отдыхали в данном заведении.

По их словам, взрослый нетрезвый мужчина стал кричать, что он депутат и у них будут проблемы. Когда двое друзей попытались успокоить разгоряченного гражданина, тот позвал своих охранников и приказал им наказать недовольных отдыхающих.

В результате нападения молодые люди обратились за медицинской помощью в больницу, где у них были зафиксированы ушибы и гематомы, а одному из них наложили швы на волосистую часть головы.

Пострадавшие позвонили на телефон доверия городского УМВД и сообщили о произошедшем. Они попросили провести проверку и привлечь представившегося депутатом мужчину и его охранников к ответственности.

Стражи порядка зафиксировали обращение горожан и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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