Депутат с охраной избили двух отдыхающих в сауне Владивостока

31 Май 2020 2020-05-31T17:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдых в сауне закончился для двух жителей города конфликтом с другой компанией и обращением за помощью в больницу. По словам пострадавших, виновным в нападении стал местный депутат со своей охраной.

Все произошло еще до режима самоизоляции, в тот вечер житель Ленинского района решил с другом посетить одну из городских саун. Молодые люди оплатили несколько часов, взяли спиртного и планировали спокойно провести время, но в помещении у них произошел конфликт с неизвестными, которые также отдыхали в данном заведении.

По их словам, взрослый нетрезвый мужчина стал кричать, что он депутат и у них будут проблемы. Когда двое друзей попытались успокоить разгоряченного гражданина, тот позвал своих охранников и приказал им наказать недовольных отдыхающих.

В результате нападения молодые люди обратились за медицинской помощью в больницу, где у них были зафиксированы ушибы и гематомы, а одному из них наложили швы на волосистую часть головы.

Пострадавшие позвонили на телефон доверия городского УМВД и сообщили о произошедшем. Они попросили провести проверку и привлечь представившегося депутатом мужчину и его охранников к ответственности.

Стражи порядка зафиксировали обращение горожан и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU