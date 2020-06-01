С 1 июня все большегрузы в Приморье станут проезжать к границе с Китаем по новой схеме
Сегодня, 1 июня, в Приморье полноценно должна заработать новая система въезда большегрузов на территорию пунктов пропуска на границе с Китаем. Теперь грузовые автомобили будут попадать на территорию МАПП в порядке очереди по пропускам, которые оформляются по заявке участниками внешнеэкономической деятельности через сайт правительства Приморского края. Первые большегрузы в порядке теста уже воспользовались этой схемой в минувшие выходные. Сформированы списки на проезда 1 и 2 июня.
— Мы ежедневно обрабатываем поступающие заявки и формируем реестры — как сводный, со всеми заявлениями по каждому отдельному пункту пропуска, так и с перечнем автомобилей, которым разрешен въезд. С ними можно ознакомиться на странице краевого агентства международного сотрудничества, — сообщил руководитель ведомства Алексей Старичков.
Особо отмечается, что правительство края и органы УМВД регулируют только проезд к автомобильным пунктам пропуска, а не переход государственной границы.
Напоминаем, 22 мая власти Приморья ограничили проезд новых грузовиков к автомобильным пунктам пропуска из-за образовавшихся там очередей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU