С 1 июня все большегрузы в Приморье станут проезжать к границе с Китаем по новой схеме

1 Июнь 2020 2020-06-01T02:35:41+03:00

Для проезда к АПП в Приморье будет формироваться электронная очередь Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В регионе полноценно заработает электронная очередь для грузоперевозчиков, формируемая из заявок, поданных за два дня до выезда

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Сегодня, 1 июня, в Приморье полноценно должна заработать новая система въезда большегрузов на территорию пунктов пропуска на границе с Китаем. Теперь грузовые автомобили будут попадать на территорию МАПП в порядке очереди по пропускам, которые оформляются по заявке участниками внешнеэкономической деятельности через сайт правительства Приморского края. Первые большегрузы в порядке теста уже воспользовались этой схемой в минувшие выходные. Сформированы списки на проезда 1 и 2 июня.

— Мы ежедневно обрабатываем поступающие заявки и формируем реестры — как сводный, со всеми заявлениями по каждому отдельному пункту пропуска, так и с перечнем автомобилей, которым разрешен въезд. С ними можно ознакомиться на странице краевого агентства международного сотрудничества, — сообщил руководитель ведомства Алексей Старичков.

Особо отмечается, что правительство края и органы УМВД регулируют только проезд к автомобильным пунктам пропуска, а не переход государственной границы.

Напоминаем, 22 мая власти Приморья ограничили проезд новых грузовиков к автомобильным пунктам пропуска из-за образовавшихся там очередей.

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ИСТОЧНИК KP.RU