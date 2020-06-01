Полицейская собака нашла на улицах Партизанска грабителя 79-летней женщины

1 Июнь 2020 2020-06-01T03:19:51+03:00

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Служебно-розыскная собака по кличке Энджи помогла раскрыть грабеж в городе Партизанске. 79-летняя женщина, делая покупки, заметила мужчину, который наблюдал за ней на рынке и в магазине. Но, потеряв подозрительного незнакомца из виду, пенсионерка все же решила сократить путь до дома, и пошла по тропинке в безлюдном месте. Там-то злоумышленник и догнал женщину, вырвал сумку из рук и скрылся. Крик потерпевшей услышала сотрудница магазина, расположенного неподалеку. Она и вызвала полицию.

В составе наряда патрульно-постовой службы на место преступления прибыл кинолог — старший сержант полиции Александр Денисов со служебно-розыскной собакой по кличке Энджи. Ищейка взяла след и привела полицейских к недостроенному зданию по улице Селедцова. Там в подвале был задержан грабитель, у которого находилась сумка пенсионерки. В отделе полиции 30-летний ранее судимый гражданин дал признательные показания. Воспользоваться наличными и банковской картой задержанный не успел. Деньги и карта возвращены потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчина может получить до 4 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU