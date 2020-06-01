Житель Анучинского района Приморья «наломал дров» на полмиллиона рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T03:44:14+03:00

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Анучинский районный суд вынес приговор местному жителю по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

В ноябре 2019 года мужчина вырубил на участке лесного массива Чернышевского участкового лесничества Анучинского муниципального района деревья породы «дуб» на сумму более 500 тысяч рублей.

Суд признал гражданина виновным в преступлении и назначил ему 2 года лишения свободы, условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. Надо отметить, что по иску прокурора с «черного лесоруба» взыскали причиненный ущерб в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU