2020-06-01T03:44:14+03:00
Общество

Житель Анучинского района Приморья «наломал дров» на полмиллиона рублей

Гражданин отделался двухлетним условным сроком
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
На 500 тысяч рублей вырубил деревьев житель Анучинского района ПриморьяНа 500 тысяч рублей вырубил деревьев житель Анучинского района ПриморьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Анучинский районный суд вынес приговор местному жителю по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

В ноябре 2019 года мужчина вырубил на участке лесного массива Чернышевского участкового лесничества Анучинского муниципального района деревья породы «дуб» на сумму более 500 тысяч рублей.

Суд признал гражданина виновным в преступлении и назначил ему 2 года лишения свободы, условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. Надо отметить, что по иску прокурора с «черного лесоруба» взыскали причиненный ущерб в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обновленная статистика: Приморье перешагнуло планку в 2000 по заболевшим COVID-19
Новое заявление губернатора Кожемяко о коронавирусе
Поезд «Россия» по маршруту Москва — Владивосток начнет ходить с июля ежедневно
Семью с детьми засыпало камнями из грузовика на приморской трассе
Юным приморцам, находящимся на длительном лечении, подарят сказку
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Житель Анучинского района Приморья «наломал дров» на полмиллиона рублей
Полицейская собака нашла на улицах Партизанска грабителя 79-летней женщины
С 1 июня все большегрузы в Приморье станут проезжать к границе с Китаем по новой схеме
Схватка змеи и птиц в центре приморского города попала на видео
Опасное место: Samsung серьезно пострадал во время ДТП во Владивостоке