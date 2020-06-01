Юным приморцам, находящимся на длительном лечении, подарят сказку

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:11:08+03:00

На День защиты детей ребята получат MP3-плееры с записью сказки, созданной при участии единороссов

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«Единая Россия» поддерживает международный образовательный проект «Сказки на здоровье. Всемирная коллекция», реализующийся под эгидой благотворительного фонда «Сохрани жизнь». В субботу, 29 мая, члены Партии приняли участие в записи пьесы-сказки приморского писателя Александра Киктенко «Владивосток, город у моря» - литературное произведение в аудио-формате запишут на MP3-плееры, которые будут вручены ребятам, находящимся на длительном лечении в медицинских учреждениях региона, на День защиты детей.

Фантастическая история, рассказанная автором, так или иначе близка каждому ребенку. Школьник Семен Васильев воспринимает чтение как скучное занятие, напоминающее об учебе, пока однажды не находит книгу, посвященную истории Владивостока – он неожиданно становится ее героем, гуляет по старинным улицам, открывает для себя памятники приморской столицы, знакомится с царем и царицей и попадает в различные переделки, но к концу пьесы взрослеет и меняет свое отношение к литературе. Небольшое по объему произведение отличается интересными сюжетными ходами, насыщено добрым юмором, а потому увлечет ребят.

Героев поучительной сказки озвучили партийцы - первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения Партии Галина Хохлова, секретарь местного отделения Партии Владивостокского городского округа, краевой парламентарий Александр Щербаков, депутат думы г. Владивосток Людмила Таран и ее помощник Илона Анищик, руководитель общественной организации «Приморье – за спорт» Эльмир Валитов, член Региональной контрольной комиссии Виктор Акулин и директор средней школы №50 Ирина Аксенова.

Теперь сказку, записанную в аудио, ждет монтаж. В ближайшие дни ее представят ребятам. Планируется также создать и видео-версию пьесы.

«Я считаю немаловажным тот момент, что мы взяли работу приморского автора и тем самым подчеркнули региональную специфику, указали на опознавательные знаки края. В сказке упоминаются памятники Владивостока, а главный герой встречается с основателем города, генералом-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским – для ребят это может стать началом изучения истории края», - поделился своим мнением Александр Щербаков.

Произведение будет размещено на MP3-плеерах, которые подарят пациентам отделения гематологии (Краевой детский онкогематологический центр), хосписа туберкулезной больницы и воспитанников интерната для слабовидящих детей в г. Артеме. В честь Международного дня защиты детей им вручат около двухсот музыкальных устройств.

Отметим, что с начала года в рамках международного проекта было записано более двухсот сказок, порядка шестидесяти из них приходится на Владивосток. Для юных зрителей произведения классиков и современных российских и зарубежных авторов читают известные артисты, ведущие, политики и другие почетные гости этого образовательного мероприятия.

Своей работой со сказкой партийцы остались довольны.

«Замечательный проект – все участники настолько естественно вжились в свои роли! Мы все почувствовали себя настоящими артистами, нам так хотелось понравиться ребятам! Хочется пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы как можно быстрее пережить этот сложный период и с открытым сердцем радоваться жизни!», - отметила Галина Хохлова.