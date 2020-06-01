Поезд «Россия» по маршруту Москва — Владивосток начнет ходить с июля ежедневно

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:42:05+03:00

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Новое расписание скорого поезда № 001/002 "Россия" с июля вводит ОАО «Российские железные дороги».

«Вместо трех раз в неделю он станет ежедневным и заместит в расписании поезд № 99/100 Москва-Владивосток. В маршруте добавятся более 70 новых остановок, что сделает „Россию“ доступнее для жителей многих отдаленных городов», — говорится в сообщении РЖД.

Сообщается, что в составе поезда будут вагоны беспересадочного сообщения Москва — Благовещенск. После возобновления международного сообщения в состав также войдут беспересадочные вагоны Москва — Туманган (КНДР) формирования АО «ФПК» и беспересадочные вагоны Москва — Пхеньян и Хабаровск — Пхеньян формирования железных дорог КНДР.

Изменения вступят в силу со 2 июля для рейсов из Владивостока и с 9 июля для поездов из Москвы.

На маршруте продолжит курсировать и поезд № 61/62 Москва — Владивосток, который будет отправляться по понедельникам, четвергам и субботам. Маршрут поезда будет проходить через Владимир, Нижний Новгород, Семенов и Киров, отмечает компания.

СПРАВКА:

Составы поезда «Россия» будут сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и 2019-20 годов постройки. Состав оборудован системами очистки и обеззараживания воздуха и климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать в купе двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU