2020-06-01T05:23:35+03:00
Общество

Новое заявление губернатора Кожемяко о коронавирусе

В Находке и Лучегорске зарегистрированы единичные случаи заболевания в детских садах
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: пресс-служба правительства Приморского краяФото: пресс-служба правительства Приморского края
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Были зарегистрированы единичные случаи заболевания в детских садах Находки и Лучегорска. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба 1 июня. Заседание проводилось во время рабочей поездки губернатора края Олега Кожемяко в Михайловский район.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, проведены лабораторные обследования контактных лиц. В Находкинском городском округе все контактировавшие с воспитательницей в детском саду, включая детей, уже прошли тест на COVID-19. Результат отрицательный. Однако будут приняты меры по закрытию данных объектов.

Олег Кожемяко завил, что находиться на работе с признаками ОРВИ недопустимо.

— Заболевание наверняка не проходило бесследно. Знали, видели, не обращали внимания, подвергая опасности жизни других. Необходимо проверить, как вели журнал термометрии. По этим двум случаям будет проведено расследование, — сказал глава Приморья.

По данным оперативного штаба в Приморье за минувшие сутки зафиксировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество людей с диагнозом COVID-19 в Приморье составляет 2 049 человек. Темп роста заболевания — 2,7. Среди проходящих лечение жителей края 35 человек в тяжелом состоянии. Из них 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек — средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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