Тесты на COVID-19 можно будет купить в магазинах Приморья
Задействовать торговые сети для реализации небольших партий тестов на выявление нового коронавируса поручил губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба.
— Нужно закупить партию тестов для продажи в районах по 100-200 штук. Необходимо проводить тестирования на социальных объектах — в детских садах, лечебных учреждениях, — дал задание глав региона.
Эта мера, по мнению Кожемяко, поможет предупреждать заболевание на ранних стадиях.
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, прирост заболевших коронавирусом в Приморье все еще остается высоким.
— Регистрируются единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности, в детских дошкольных учреждениях, — сообщила Детковская.
С начала эпидемии инфекцией в крае заразились 2 049 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU