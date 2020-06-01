Тесты на COVID-19 можно будет купить в магазинах Приморья

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:56:19+03:00

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Задействовать торговые сети для реализации небольших партий тестов на выявление нового коронавируса поручил губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба.

— Нужно закупить партию тестов для продажи в районах по 100-200 штук. Необходимо проводить тестирования на социальных объектах — в детских садах, лечебных учреждениях, — дал задание глав региона.

Эта мера, по мнению Кожемяко, поможет предупреждать заболевание на ранних стадиях.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, прирост заболевших коронавирусом в Приморье все еще остается высоким.

— Регистрируются единичные случаи заболевания в сетевых продовольственных магазинах, на предприятиях пищевой промышленности, в детских дошкольных учреждениях, — сообщила Детковская.

С начала эпидемии инфекцией в крае заразились 2 049 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU