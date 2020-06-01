В правительстве Приморья появились два новых руководителя
Новых министра строительства и главу краевого департамента по координации правоохранительной деятельности представил губернатор Приморья на рабочем совещании 1 июня.
Министерство строительства возглавит Виталий Блоцкий.
— До этого он работал заместителем министра строительства, заместителем министра ЖКХ. Виталий Иосифович прошел хорошую школу, всю службу от прораба, начальника участка до генерального директора и руководителя подразделения, которое занимается обеспечением строительства. Будет заниматься вопросами организации строек, в том числе арендного жилья, ипотечного, — сообщил Олег Кожемяко.
Руководителем департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края стал Анатолий Данилов.
— Анатолий Николаевич к нам переходит для усиления и укрепления работы, — отметил глава региона.
СПРАВКА:
Виталий Иосифович Блоцкий родился в 1968 году. Закончил Ленинградское высшее инженерно-строительное Краснознаменное училище по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Прошел путь от старшего прораба до руководителей предприятий строительной отрасли. С мая 2019 по январь 2020 года — заместитель директора департамента/ министерства строительства Приморского края. С января 2020 по май 2020 года работал начальником отдела, заместителем главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Анатолий Николаевич Данилов родился в 1972 году. Окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Адмирала Невельского, в 2001 году — Дальневосточный государственный университет. Работал инженером, механиком, проходил военную службу по контракту. Имеет краевые награды.
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ИСТОЧНИК KP.RU