2020-06-01T06:48:01+03:00
Общество

В День защиты детей приморцы начали получать президентские выплаты

Пособие 10000 уже многим пришло на карты
Милана СОКОЛ
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Приморцы начали получать президентские выплаты на детейПриморцы начали получать президентские выплаты на детейФото: Милана СОКОЛ
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Приморские семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременное пособие, которое поручил выдать президент России Владимир Путин для поддержки семей в период пандемии. Особенно приятным стало то, что выплата поступила на счета многих местных жителей в Международный день защиты детей. По данным правительства Приморья, в крае финансовую выплату смогут получить больше 280 тысяч семей, при своевременном заполнении заявления.

Напомним, те, кто успел подать заявку на получение единовременной выплаты до 22 мая, получат данную меру поддержки государства 1 июня. По сообщению пресс-службы Пенсионного фонда России, таких семей сегодня – 10 миллионов. Большинство родителей решили получить выплату с помощью портала государственных услуг. Из-за резкого наплыва посетителей, сайт несколько дней работал в авральном режиме. Желающих получить услугу оказалось настолько много, что техника начала давать сбои. Сейчас портал полностью исправен, поэтому родители могут спокойно отследить весь путь заявления на выплату и узнать статус оказания услуги.

Семьи, заполнившие заявления с 23 по 25 мая, получат выплату 2 июня. Остальные – чуть позже. При обращении непосредственно в Пенсионный фонд, а не через госуслуги, узнать о дате поступления денег можно по телефону региональных отделений. Отметим, подать заявку могут родители детей от 3-х до 16 лет. Данные на каждого из чад заполняются отдельно. Заявления принимаются до 1 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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