2020-06-01T06:33:44+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставку по всем видам эквайринга для медицинских учреждений

С 1 июня по 30 сентября 2020 года комиссия составит не более 1% от оборота как для текущих, так и для новых клиентов банка
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Сбербанк снижает ставку по торговому эквайрингу, интернет-эквайрингу и сервису «Плати QR» для медицинских учреждений.

Пониженный тариф — комиссия составит не более 1% от оборота — будет действовать с 1 июня по 30 сентября 2020 года. Он будет распространяться на клиники и больницы (код MCC 8062), медицинские лаборатории (8071), службу скорой помощи (4119), а также лицензированных врачей, которые занимаются общей или специализированной медициной (8011). Снижение комиссии в большинстве случаев произойдет автоматически и не потребует визита в банк. Оно коснется как текущих, так и новых клиентов.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Сегодня медицинские учреждения находятся на передовой борьбы с пандемией, при этом продолжая оказывать услуги тем, кто обращается к ним по целому спектру диагнозов, не связанных с эпидемиологической обстановкой. Для того, чтобы обеспечить возможность приема безналичных и бесконтактных платежей, в частности, при помощи сервиса «Плати QR», мы снижаем ставку по эквайрингу для медицинских учреждений до 1 %».

С 15 апреля банк также снизил ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет. Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. руб., одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% вплоть до 30 сентября 2020 года.

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