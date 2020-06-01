2020-06-01T08:07:05+03:00
Общество

Более 5 тысяч цветов высадили на площади Луговой во Владивостоке

В этом году на территории города мэрия обещает высадить 400 тысяч цветов
Никита СЕРГЕЕВ
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Более 5 тысяч пеларгоний высадили на площади Луговой. Фото: сайт администрации ВладивостокаБолее 5 тысяч пеларгоний высадили на площади Луговой. Фото: сайт администрации Владивостока
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На разделительной полосе площади Луговой во Владивостоке работники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» создали цветочный ковер из более чем 5 тысяч пеларгоний. Для высадки были выбраны красные, розовые и белые цвета растений.

— На клумбах Владивостока мы высаживаем колеусы, бегонии, петунии, виолы, тагетисы, герани и другие цветы. Мы берем основные виды, которые устойчивы к нашему климату. Однако в этом году был сделан акцент именно на разнообразии цветовой гаммы, которая порадует горожан, — рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой.

По данным мэрии, всего в этом скверы, парки и цветники города украсят около 400 тысяч цветов. Будут высажены не только однолетники, но и разнообразные многолетние и луковичные культуры. Помимо цветов зеленые зоны получат 25 тысяч новых деревьев и кустарников.

Над цветником трудились специалисты предприятия «Содержание городских территорий». Фото: сайт администрации Владивостока

Над цветником трудились специалисты предприятия «Содержание городских территорий». Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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