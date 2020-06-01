Знойная красотка из Владивостока отправилась покорять «Дом-2»

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:12:59+03:00

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Еще одна жительница Владивостока готова завоевать любовь телезрителей шоу «Дом-2». Алена Пономарева попала на главную телестройку страны по приглашению участника проекта – Павла Бабича. Согласно условиям проекта, 22-летняя красотка будет «строить свою любовь» под прицелом телекамер.

Как сообщила пресс-служба телеканала «ТНТ», Алена долгое время переписывалась в социальных сетях с Павлом. Теперь приехала для личного общения. Уроженка Приморья уверена, что сможет показать всему свету достойные отношения. Спортсменка из Владивостока мечтает найти на телестройке любовь всей жизни. Окажется ли ее идеалом 24-летний атлет, станет понятно в ближайшее время.

Девушка уверяет, что никогда не увеличивала губы. Фото: alyohhha.cosmic.

Сама Алена отмечает, что стремится к совершенству по жизни и привыкла добиваться поставленных целей. Девушка любит путешествовать и спорт, включая экстримальные виды, такие как сноубординг. Алена снимается для рекламы бутиков, а также в роли модели для журналов.

Напомним, на проекте «Дом-2» уже есть участники из Владивостока. С 2015 года строит свою любовь Ольга Григорьевская, более известная, как «Рапунцель». Так прозвали девушку из-за длинных волос. За время шоу Оля не только вышла замуж за своего земляка Дмитрия Дмитриенко, но и успела родить двоих детей. Вместе с семьей на проекте находится и ее младшая сестра Алена, с маленьким сыном. А также мама девушек – Татьяна Григорьевская. В общем телепроект стал семейным делом.

Задержится ли на шоу еще одна «Рапунцель», покажет время.

На личной страничке новой участницы в Инстаграме сейчас 1600 подписчиков, судя по всему, их число станет гораздо больше, после появления девушки на экране.

Длинноволосая красотка любит путешествовать. Фото: alyohhha.cosmic.

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ИСТОЧНИК KP.RU