2020-06-01T10:09:03+03:00
Общество

500 видеокамер интеллектуального видеонаблюдения начали следить за приморцами в 6 городах

Пока объективы фиксируют только нарушителей режима повышенной готовности
Константин МИХАЙЛОВ
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В Приморье заработала система интеллектуального видеонаблюденияВ Приморье заработала система интеллектуального видеонаблюденияФото: Сергей БАЛАНОВ
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Интеллектуальная система видеонаблюдения начала сегодня, 1 июня, работать во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Арсеньеве и Большом Камне. Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, система на первом этапе будет отслеживать скопления людей в общественных местах, а также выявлять нарушителей «социальной дистанции» и масочного режима.

Под наблюдением пяти сотен видеокамер уже находятся более 230 объектов. Это площади, скверы, рынки, остановки общественного транспорта, торговые центры, спортплощадки, образовательные учреждения и другие объекты.

Сообщается, что все видеокамеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики: в автоматическом режиме фиксируют противоправные действия, а технология биометрии распознает лица даже в масках и очках. Как заверяет При этом министерство цифрового развития и связи Приморья, в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает, так как загружаемые видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе «112».

Система является только инструментом фиксации нарушений. Данные, после обработки операторами системы «112», отправляются в правоохранительные органы, которые уже принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия.

Когда пандемия COVID-19 отступит, власти региона планируют провести обсуждение вопроса интеграции системы видеонаблюдения в комплекс «Умный город» для обеспечения безопасности жителей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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