Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:53:46+03:00

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Разместить свой товар на крупнейшей В2С площадке Aliexpress.ru помогут бизнесменам Приморья специалисты Центра «Мой бизнес». Сообщается, что услуга предоставляется бесплатно и включает в себя разработку дизайна, загрузку товаров и продвижение. Это новая мера поддержки для предпринимателей края, запросы на которую поступали не раз, в том числе и от предпринимателей, пострадавших от пандемии.

— Наша услуга подразумевает загрузку 20 товаров. То, что выше, — уже за счет предпринимателя. Также специалисты прорабатывают дизайн главной страницы магазина, — уточняет директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Сначала нужно заполнить заявление, указав название услуги «Размещение и продвижение товаров на электронной площадке Aliexpress.ru», и отправить скан или фото подписанного заявления на почту: office@cpp25.ru. В теме письма указать «Заявление на Aliexpress.ru».

В течение недели после обращения в центр «Мой бизнес» на электронную почту предпринимателя придет список необходимых материалов, техзадание на продукцию и ссылка на регистрацию магазина. Когда магазин будет разрешен к публикации, еще около недели уйдет на разработку дизайна и загрузку товара. Предпринимателю помогут правильно подготовить документы, проконсультируют по работе с магазином и инструментами площадки.

По словам Виктории Петровой, обычно весь процесс, включая согласования и внесение правок, занимает не более месяца.

Дополнительную информацию можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU