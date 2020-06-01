2020-06-01T10:53:46+03:00
Общество

Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья

Центр «Мой бизнес» предлагает новую меру поддержки предпринимателей края
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Попробовать свои силы на площадке Aliexpress предлагают предпринимателям Приморья. Фото: pixabayПопробовать свои силы на площадке Aliexpress предлагают предпринимателям Приморья. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

Разместить свой товар на крупнейшей В2С площадке Aliexpress.ru помогут бизнесменам Приморья специалисты Центра «Мой бизнес». Сообщается, что услуга предоставляется бесплатно и включает в себя разработку дизайна, загрузку товаров и продвижение. Это новая мера поддержки для предпринимателей края, запросы на которую поступали не раз, в том числе и от предпринимателей, пострадавших от пандемии.

— Наша услуга подразумевает загрузку 20 товаров. То, что выше, — уже за счет предпринимателя. Также специалисты прорабатывают дизайн главной страницы магазина, — уточняет директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Сначала нужно заполнить заявление, указав название услуги «Размещение и продвижение товаров на электронной площадке Aliexpress.ru», и отправить скан или фото подписанного заявления на почту: office@cpp25.ru. В теме письма указать «Заявление на Aliexpress.ru».

В течение недели после обращения в центр «Мой бизнес» на электронную почту предпринимателя придет список необходимых материалов, техзадание на продукцию и ссылка на регистрацию магазина. Когда магазин будет разрешен к публикации, еще около недели уйдет на разработку дизайна и загрузку товара. Предпринимателю помогут правильно подготовить документы, проконсультируют по работе с магазином и инструментами площадки.

По словам Виктории Петровой, обычно весь процесс, включая согласования и внесение правок, занимает не более месяца.

Дополнительную информацию можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья
500 видеокамер интеллектуального видеонаблюдения начали следить за приморцами в 6 городах
Знойная красотка из Владивостока отправилась покорять «Дом-2»
Более 5 тысяч цветов высадили на площади Луговой во Владивостоке
Во Владивостоке установили первую на Дальнем Востоке рекламно-информационную видеопанель от «Ростелекома»
Владивосток. График отключений горячей воды для гидравлических испытаний с 1 по 11 июня
Сбербанк снижает ставку по всем видам эквайринга для медицинских учреждений
В День защиты детей приморцы начали получать президентские выплаты
В правительстве Приморья появились два новых руководителя
Тесты на COVID-19 можно будет купить в магазинах Приморья
Обновленная статистика: Приморье перешагнуло планку в 2000 по заболевшим COVID-19
В двух детских садах Приморья нашли коронавирус
Поезд «Россия» по маршруту Москва — Владивосток начнет ходить с июля ежедневно
Семью с детьми засыпало камнями из грузовика на приморской трассе
Юным приморцам, находящимся на длительном лечении, подарят сказку
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиян
Житель Анучинского района Приморья «наломал дров» на полмиллиона рублей
Полицейская собака нашла на улицах Партизанска грабителя 79-летней женщины
С 1 июня все большегрузы в Приморье станут проезжать к границе с Китаем по новой схеме
Схватка змеи и птиц в центре приморского города попала на видео
Опасное место: Samsung серьезно пострадал во время ДТП во Владивостоке