2020-06-01T12:17:37+03:00
Общество

1500 детей работников АО «Восточный Порт» получили подарки к празднику

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Дети сотрудников АО «Восточный Порт» получили в подарок наборы сладостейДети сотрудников АО «Восточный Порт» получили в подарок наборы сладостей
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01 июня 2020 года, Врангель, Приморский край. Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее знаковых международных праздников. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году – ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В нашей стране каждый год к этой дате приурочены акции в поддержку детей, которые организует Российский детский фонд — общественная благотворительная организация.

Задача программы «Дети» – обеспечить маленьким жителям Врангеля комфортное и безопасное детство

Задача программы «Дети» – обеспечить маленьким жителям Врангеля комфортное и безопасное детство

«Важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт» – социальная ответственность и поддержка детства», – подчеркивает управляющий директор предприятия Вадим Байбак. Уже почти полвека руководство Порта следует проверенному правилу: эффективная социальная политика и ответственные, партнерские отношения с работниками и их семьями – значимый фактор для долгосрочного устойчивого развития компании.

В последнее десятилетие в АО «Восточный Порт» сформировались два важных направления социальной работы – поддержка семей работников с детьми и поддержка детских садов и школ Врангеля. Дети портовиков регулярно принимают участие в праздничных и спортивных мероприятиях. Также АО «Восточный Порт» компенсирует своим работникам 85% от стоимости путевки в собственный детский оздоровительный лагерь «Шепалово».

Часть подарков адресно доставили работники предприятия

Часть подарков адресно доставили работники предприятия

В 2019 году социальная политика предприятия вышла на качественно новый уровень – был создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». В настоящее время на территории Врангеля и НГО Фондом реализуются 12 программ социального развития. Задача одной из программ – «Дети» – обеспечить каждому маленькому жителю посёлка комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша.

Дети портовиков получили 1500 наборов сладостей от известного приморского производителя

Дети портовиков получили 1500 наборов сладостей от известного приморского производителя

В этом году из-за пандемии предприятие было вынуждено отменить или перенести часть корпоративных мероприятий – в том числе и большой ежегодный праздник на берегу бухты Шепалова в честь Дня защиты детей. Тем не менее, АО «Восточный Порт» нашло способ поздравить мальчишек и девчонок, подарив детям своих работников 1500 наборов сладостей от известного приморского производителя.

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