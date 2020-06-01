Небывалый ранее последний школьный звонок во Владивостоке прозвенит 5 июня
Праздник «Последнего звонка» в школах Владивостока состоится в этом году в пятницу, 5 июня. Помимо того, что в этом году событие из-за коронавируса сдвинулось в сроках, традиционный праздник пройдет в абсолютно нетрадиционном дистанционном режиме.
Как сообщает администрация краевого центра, каждое образовательное учреждение готовит выпускникам свой поздравительный ролик. На видеокадрах прозвучат поздравления директоров школ, пройдет ознакомление с приказом о допуске к государственной аттестации, свои слова скажут первоклассники. Будут и обращения к ребятам, покидающим стены школы, от первых учителей и классных руководителей. Свои напутствия дадут родители.
Конечно, дистанционные видео-ответы педагогам сделают и выпускники. Сообщается, что сейчас молодые люди готовят стихи и песни о последнем звонке. А также снимают, при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм, свои школьные вальсы. Прозвенит необычный последний звонок в 11 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU