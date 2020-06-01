2020-06-01T16:34:23+03:00
Общество

Всего 3 человека. Коронавирус поставил антиреккорд в Приморье

Это в 18 раз меньше людей, чем заболело за последние сутки
Сергей БАЛАНОВ
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Коронавирус во ВладивостокеКоронавирус во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Статистика по коронавирусу в Приморье продолжает приносить сюрпризы. Если на прошлой неделе пять дней подряд количество выздоровевших превышало число заболевших, порой почти в два раза, то за последние сутки заболевших оказалось в 18 раз больше, чем выздоровевших.

По официальным данным, за последние сутки в Приморье выздоровело только трое, тогда как заболело 54 человека. В итоге общее число заболевших на 1 июня перевалило за 2 тысячи. Из 2 049 инфицированных 1 078 вылечились, 19 человек погибли.

Эта статистика означат, в первую очередь, что, несмотря на первый этап снятия ограничений, расслабляться рано. Ежедневно количество заболевших составляет порядка 50 человек, в больницах по-прежнему много тяжелых больных – 35 человек. Из них 9 находятся на ИВЛ.

Многими по-прежнему игнорируется масочный режим. Поэтому Случаи заражения отмечаются и в магазинах, на предприятиях, и даже в детских садах. Продление режима повышенной готовности до 15 июня предполагает серьезную ответственность для предприятий и населения. В числе основных требований к организациям торговли, осуществляющим деятельность в период режима повышенной готовности, – обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить обязательную термометрию до начала рабочего дня, разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей, проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа, обеспечить соблюдение гражданами и работниками дистанции до других граждан не менее 1,5 метра и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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