2020-06-02T01:04:01+03:00
Общество

Грозовой дождь, туман и под +30°C: о погоде во Владивостоке на 2 июня 2020 года

Осадки прогнозируются на всей территории региона
Кристина ГРИН
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На большей части региона будет по-летнему жарко.На большей части региона будет по-летнему жарко.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморье сегодня находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе переменная облачность. Синоптики портала Примпогода не исключают вероятность дождя, грозы и тумана. Дневные температуры воздуха в пределах +21 +28 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный, в отдельных районах до сильного.

Так во Владивостоке прогнозируется переменная облачность. Погода приготовила сюрприз к концу рабочего дня. По данным специалистов, в городе прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Осадки ожидаются с вероятностью 60%. Не исключена гроза. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов. Ветер юго-западный, западный, умеренный, вечером до сильного.

Переменная облачность прогнозируется и в Уссурийске. Здесь вечером пройдут небольшие кратковременные осадки. Вероятность дождя – 60 процентов. Возможно, он появится в тандеме с грозой. Дневные температуры в пределах +24 +26 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного.

В Находке во вторник тоже переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается с вероятностью в 60%. Днем +22 +24 градуса. Ветер юго-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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