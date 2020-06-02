Родные просят о помощи: водолаз пропал после погружения на глубину моря в Приморье
30 мая днем при погружении на глубину 35-47 метров в пяти километрах от мыса Ахлестышева пропал водолаз – Кускин Петр 1977 года рождения. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Родные просят о помощи неравнодушных горожан. Информация об исчезновении водолаза была опубликована и волонтерами Примпоиска. Присмотритесь внимательнее к фотографии. Возможно, вы видели Петра или знаете, где он может находиться сейчас.
На сегодняшний день результаты поисков, организованных родственниками пропавшего, никаких результатов не дали. Если у вас есть возможность оказать помощь родным Петра транспортным средством – обратитесь по телефонам: 8-964-450-23-78, 8-964-430-29-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU