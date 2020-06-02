Мефедрон и фальшивки: за криминальные увлечения парень из Приморья может на 10 лет попрощаться со свободой

2 Июнь 2020 2020-06-02T02:30:02+03:00

Наркотики нашли в квартире, где жил молодой человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодого человека уже заключили под стражу, его дальнейшую судьбу решит приговор суда

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Увлечения молодых людей могу быть абсолютно разными, главное, чтобы не выходили за рамки закона. Только вот 21-летнего жителя Приморья интересовал как раз этот способ. Тот, что под запретом и прописан в УК РФ.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали парня по подозрению в сбыте фальшивых наличных номиналом пять тысяч рублей во Владивостоке. Оперативники уже задокументировали 4 таких факта в различных торговых сетях города. У самого молодого человека нашли 9 поддельных купюр. Но на этом его криминальная деятельность не заканчивается.

В квартире, где жил парень, нашли некую субстанцию. Позже выяснилось, что это вещество ничто иное, как мефедрон, общей массой 6 граммов.

Так полицейские возбудили 4 уголовных дела по статьям: «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

- За сбыт фальшивок и незаконное хранение наркотиков подозреваемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что парня уже заключили под стражу. Само же расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU