2020-06-02T02:36:45+03:00
Общество

Парусник, маяк и герб Владивостока появятся на люках в столице Приморья (фото)

Мэрия решила украсить приморской тематикой инженерные коммуникации города
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт администрации ВладивостокаФото: сайт администрации Владивостока
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Новые крышки для люков инженерных коммуникаций Владивостока появятся на улицах Успенского, Сабанеева, Монтажной, Крыгина, Каплунова и Маковского. Сейчас на этих улицах проходит ремонт автомобильных дорог, а заодно подновят и люки, оснастив их крышками с изображением парусника «Паллада», Токаревского маяка и даже герба Владивостока.

Фото: сайт администрации Владивостока

Фото: сайт администрации Владивостока

Управление дорог и благоустройства администрации города информирует, что на улице Крыгина ремонтные работы проводят на участке от дома № 12 до дома № 111, на Монтажной — на участке от Борисенко, 54а до дома № 98, комплексный ремонт на Сабанеева идет на участке от пересечения с улицей Луговая до дома № 22 по Сабанеева, улицу Каплунова ремонтируют от улицы Спиридонова до Невельского, ремонт на Успенского сейчас ведется на участке от дома № 77 до № 100.

Фото: сайт администрации Владивостока

Фото: сайт администрации Владивостока

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ИСТОЧНИК KP.RU

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