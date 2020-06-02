Росгвардеец нашел и задержал сбежавшего виновника аварии во Владивостоке

2 Июнь 2020 2020-06-02T03:18:59+03:00

ДТП на перекрестке Русской и Кирова. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Сотрудник ОМОН, случайно проезжавший мимо места ДТП, откликнулся на просьбу о помощи

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Во Владивостоке на пересечении улиц Русская и Кирова автомобиль Nissan Avenir, что называется, въехал в Subaru Outback, в котором сидела женщина с детьми. К изумлению водительницы пострадавшей машины, мужчина, сидевший за рулем универсала Nissan, выскочил из авто и бросился бежать прочь от места аварии.

Очевидцы происшествия обсуждали случившееся, а женщина звонила в полицию, когда у места ДТП остановилась служебная машина, проезжавшего мимо сотрудника Росгвардии. Граждане обратились к стражу порядка за помощью, указали направление, в котором скрылся виновник аварии и дали описание его внешности.

Полицейский-водитель моторизированной роты ОМОН прапорщик полиции Денис П., вскоре задержал 35-летнего нетрезвого уроженца ближнего зарубежья и доставил правонарушителя к месту ДТП, где передал мужчину сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU