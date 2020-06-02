Росгвардеец нашел и задержал сбежавшего виновника аварии во Владивостоке
Во Владивостоке на пересечении улиц Русская и Кирова автомобиль Nissan Avenir, что называется, въехал в Subaru Outback, в котором сидела женщина с детьми. К изумлению водительницы пострадавшей машины, мужчина, сидевший за рулем универсала Nissan, выскочил из авто и бросился бежать прочь от места аварии.
Очевидцы происшествия обсуждали случившееся, а женщина звонила в полицию, когда у места ДТП остановилась служебная машина, проезжавшего мимо сотрудника Росгвардии. Граждане обратились к стражу порядка за помощью, указали направление, в котором скрылся виновник аварии и дали описание его внешности.
Полицейский-водитель моторизированной роты ОМОН прапорщик полиции Денис П., вскоре задержал 35-летнего нетрезвого уроженца ближнего зарубежья и доставил правонарушителя к месту ДТП, где передал мужчину сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU