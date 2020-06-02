2020-06-02T03:33:14+03:00
Общество

Первый летний пожар ликвидирован в Приморье

Сутки ушли на тушение 9 гектаров леса в Тернее
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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В минувшие сутки пожарные Приморье ликвидировали огонь на площади в 9 гектаров в Тернейском муниципальном округе. По данным регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пламя бушевало на участке Самаргинское. На пожаре работали 12 человек и четыре единицы техники.

— Потушено девять гектаров леса. Возможная причина возгорания — сухие грозы, — прокомментировали специалисты.

По состоянию на 9:00 вторника, 2 июня, лесных пожаров в крае нет.

Как сообщает пресс-служба правительство Приморья в этом году впервые за 10 лет край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданные оперативные группы, оснащены всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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