Прокуратура занялась детсадами Приморья, в которых обнаружили COVID-19

2 Июнь 2020 2020-06-02T03:54:45+03:00

Прокуратура проверяет детсады в Находке и Лучегорске Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирус выявлен у трех работников дошкольных учреждений. О заболевших детях не сообщается

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Прокуроры Находки и Пожарского района начали проверки в детских садах, где были выявлены заражения новой коронавирусной инфекцией. Дошкольные учреждения проверяют на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вирус COVID-19 был обнаружен у трех работников двух детсадов на территориях Находки и поселка Лучегорска, после чего деятельность учреждений была приостановлена. Проводится эпидемиологическое расследование, а также лабораторные обследования контактных лиц.

Прокуратура даст оценку полноте мер, принятых дошкольными образовательными учреждениями, для охраны здоровья детей. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU