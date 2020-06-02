2020-06-02T03:54:45+03:00
Общество

Прокуратура занялась детсадами Приморья, в которых обнаружили COVID-19

Вирус выявлен у трех работников дошкольных учреждений. О заболевших детях не сообщается
Константин МИХАЙЛОВ
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Прокуратура проверяет детсады в Находке и ЛучегорскеПрокуратура проверяет детсады в Находке и ЛучегорскеФото: Иван МАКЕЕВ
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Прокуроры Находки и Пожарского района начали проверки в детских садах, где были выявлены заражения новой коронавирусной инфекцией. Дошкольные учреждения проверяют на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вирус COVID-19 был обнаружен у трех работников двух детсадов на территориях Находки и поселка Лучегорска, после чего деятельность учреждений была приостановлена. Проводится эпидемиологическое расследование, а также лабораторные обследования контактных лиц.

Прокуратура даст оценку полноте мер, принятых дошкольными образовательными учреждениями, для охраны здоровья детей. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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