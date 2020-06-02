2020-06-02T04:18:00+03:00
Общество

Выздоровевших снова больше, чем заболевших: еще 82 человека справились с COVID-19 в Приморье

Однако коэффициент распространения коронавируса остается высоким - 2,7%.
Константин МИХАЙЛОВ
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На заседании приморского оперативного штаба. Фото: сайт правительства ПриморьяНа заседании приморского оперативного штаба. Фото: сайт правительства Приморья
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На очередном заседании оперативного штаба Приморья во вторник, 2 июня, сообщено, что число приморцев, вылеченных от коронавирусной инфекции, вновь превысило число заболевших. Избавились от COVID-19 еще 82 человека. Всего с начала эпидемии вылечились 1160 приморцев.

Тем не менее, в крае появились и новые инфицированные коронавирусом.

— За истекшие сутки в Приморье зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом — 2103″, — отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Коэффициент распространения коронавируса в Приморье составляет 2,7%.

Сейчас в крае работают 16 обсерваторов, где размещены 652 человека. После прибытия во Владивосток 2 июня транзитного рейса с российскими гражданами из Сеула, в двух таких пунктах временного пребывания планируется разместить еще около 150 пассажиров авиарейса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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