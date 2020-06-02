Заработал мусоросортировочный комплекс, который будет обслуживать три района Приморья

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:05:24+03:00

Предприятие будет сортировать 10 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год

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В Приморье в поселке Ярославский Хорольского округа начал работу новый мусоросортировочный комплекс. Эта станция предназначена для сортировки бумаги, картона, стекла, пластика, жестяных и алюминиевых банок. Отсортированный мусор будет отправляться на спецпредприятия для переработки. Опасные отходы: градусники, батарейки, лампочки, электроприборы отправятся на соответствующие заводы по утилизации. Оставшиеся отходы, так называемые хвосты, в прессованном виде подлежат захоронению на полигоне в Уссурийске.

— Благодаря таким комплексам снижается нагрузка на полигоны. Механизм мусоросортировочной станции прост — все отходы привозят на площадку, твердые коммунальные отходы по контейнерной ленте поступают в сортировочную кабину, далее в ручном режиме мусор отделяют на полезные фракции, опасные и пищевые отходы, — рассказал первый заместитель директора КГУП «ПЭО» Сергей Лазарев.

Комплекс будет обслуживать Хорольский муниципальный округ, часть Черниговского и Михайловского районов. Мощность объекта — 10 тысяч тонн ТКО в год. Полный цикл работы комплекса должны обеспечивать 10 сотрудников.

— Если не считать мусоросортировочное предприятие во Владивостоке, сегодня открылся первый мобильный сортировочный комплекс в крае, — сообщила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Два аналогичных комплекса готовятся к запуску в Дальнереченском и Пожарском районах. Ведется подбор места для и четвертой подобной станции. Идет монтаж оборудования комплекса по сортировке ТКО в Лучегорске.

Параллельно созданию таких комплексов в Приморье будет внедряться раздельный сбор мусора, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU