2020-06-02T05:38:24+03:00
Общество

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня

Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.

Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.

Отметим, что плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить "каникулы" по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга еще на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты — безналичным и бесконтактным».

Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.

Любые вопросы по оплате эквайринга можно задать консультантам Центра корпоративных решений Сбербанка по телефонам:

• 0321 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, СберМобайл, Теле2, Yota);

• 8 (800) 5555-777 (бесплатно с городских телефонов по России);

• +7 (495) 6655-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня
Заведующая детсадом в Лучегорске не заражала детей, заявила министр образования Приморья
3 000 жителей Приморья застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году
Больничные для тех, кому 65+ продлеваются
Поиски пропавшего водолаза третьи сутки ведутся в Приморском крае
В детские больницы передали MP3-плееры для проходящих длительное лечение ребят
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня
Боком по городу: карантин оставил дрифтеров Владивостока без картодрома, они устремились на улицы
Заработал мусоросортировочный комплекс, который будет обслуживать три района Приморья
Выздоровевших снова больше, чем заболевших: еще 82 человека справились с COVID-19 в Приморье
Прокуратура занялась детсадами Приморья, в которых обнаружили COVID-19
Первый летний пожар ликвидирован в Приморье
Росгвардеец нашел и задержал сбежавшего виновника аварии во Владивостоке
Парусник, маяк и герб Владивостока появятся на люках в столице Приморья (фото)
Мефедрон и фальшивки: за криминальные увлечения парень из Приморья может на 10 лет попрощаться со свободой
Родные просят о помощи: водолаз пропал после погружения на глубину моря в Приморье
Грозовой дождь, туман и под +30°C: о погоде во Владивостоке на 2 июня 2020 года
Всего 3 человека. Коронавирус поставил антиреккорд в Приморье
Небывалый ранее последний школьный звонок во Владивостоке прозвенит 5 июня
1500 детей работников АО «Восточный Порт» получили подарки к празднику
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья