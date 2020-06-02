Поиски пропавшего водолаза третьи сутки ведутся в Приморском крае

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:03:52+03:00

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30 мая в 17.15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю очевидец сообщил о том, что в Уссурийском заливе в 5 километрах от мыса Ахлестышева острова Русский водолаз, производивший погружение на глубину до 50 метров, чтобы освободить запутавшийся якорь катера, не всплыл на поверхность. На место происшествия направилась группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда. С наступлением темноты поисковые мероприятия были прекращены.

Дальнейший поиск продолжен проходящими судами. Владивостокским морским спасательным координационным центром каждые 4 часа дается оповещение проходящим морским судам о попутном поиске. Утром 2 июня для продолжения поиска с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата «Обзор — 150» направлена группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО (4 человека, 1 плавсредство — БЛ-820). Также к поискам присоединилась группа водолазов Управления поисковых аварийно-спасательных работ ТОФ на спасательном буксире (экипаж 36 чел. водолазная партия — 6 чел.)

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в поисках задействовано 47 человек, 1 единица техники и 2 плавсредства, в том числе от МЧС России 4 человека и 1 плавсредство.

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ИСТОЧНИК KP.RU