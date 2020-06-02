2020-06-02T06:49:38+03:00
Общество

Больничные для тех, кому 65+ продлеваются

Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, могут получить оплачиваемый больничный до 11 июня
Никита СЕРГЕЕВ
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Больничный для граждан 65+ можно оформить до 11 июняБольничный для граждан 65+ можно оформить до 11 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморское отделение Фонда социального страхования информирует работающих людей, которым исполнилось 65 лет и более, о том, что правительство страны вновь установило дополнительный срок, в течение которого можно находиться на оплачиваемом больничном в связи с карантином. Теперь срок продлен до 11 июня. Временный порядок дистанционного оформления больничных для этой категории граждан аналогичен тому, что действовал в периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля и с 12 по 29 мая.

Работнику достаточно дистанционно (по телефону или e-mail) сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист на период с 01 по 11 июня 2020 года. Работодателям необходимо оперативно направить в Фонд социального страхования реестр на работников в возрасте 65 лет и старше.

Подробности оформления больничного листа можно узнать на сайте ФСС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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