3 000 жителей Приморья застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:53:52+03:00

О собственном здоровье и здоровье семьи чаще беспокоятся женщины: именно они заключили 65% от общего количества договоров по этой программе

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С начала года около 3 тыс. жителей Приморского края защитили себя от непредвиденных расходов, связанных со здоровьем, при помощи программы страхования «Защита близких+». О собственном здоровье и здоровье семьи чаще беспокоятся женщины: именно они заключили 65% от общего количества договоров по этой программе.

Программа «Защита близких+» включает в себя три варианта страхования на выбор — «Для себя», «Для семьи» и «Для детей» — и позволяет застраховаться от травм в результате несчастных случаев. Полис действует круглосуточно, а страховая защита распространяется даже на занятия любимым спортом. Женщины заключают договоры страхования от несчастных случаев почти в два раза чаще, чем мужчины. Вариант страховой защиты «Для детей» и «Для семьи» в подавляющем большинстве случаев также выбирают представительницы прекрасного пола.

Андрей Семенихин, директор управления продаж продуктов благосостояния Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня в страховых компаниях "Сбербанк Страхование" и "Сбербанк страхование жизни" действует 27,5 тыс. договоров по этой программе, заключенных в Приморском крае. 70% договоров клиенты оформляют для себя, по 15% — для детей и для всей семьи. Страховые выплаты по этой программе могут во много раз превышать размер страхового взноса. Полис можно оформить в любом отделении Сбербанка во Владивостоке и Приморском крае».

Договор страхования можно заключить на год или на пять лет, при этом большинство клиентов предпочитают именно пятилетние договоры. Взносы по такому договору уплачиваются ежегодно или ежемесячно, при этом стоимость фиксируется на весь срок, страховая защита продолжает действовать даже в случае существенных изменений здоровья клиента в течение срока действия договора, а страховая сумма возобновляется ежегодно в полном объеме.

Причиной 90% страховых выплат по программе «Защита близких +» становятся бытовые травмы. Размер выплат зависит от тяжести травм. Средняя выплата составляет около 15 тыс. рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и могут составлять 400 тыс., 500 тыс. или 600 тыс. рублей. Крупнейшая выплата, произведенная в Приморском крае в 2020 году, составила 50 тыс. рублей. Причиной страховой выплаты стала бытовая травма.

С 2020 года договоры страхования от несчастных случаев по программе «Защита близких+» оформляет компания «Сбербанк Страхование». «Сбербанк страхование жизни» продолжает обслуживать клиентов по заключенным ранее и продолжающим действовать договорам.