Заведующая детсадом в Лучегорске не заражала детей, заявила министр образования Приморья

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:09:15+03:00

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По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, заведующая детским садом в Лучегорске, у которой диагностировали коронавирус, не посещала в инфицированном состоянии дошкольное учреждение, не контактировала во время заболевания с другими работниками или детьми.

— При первых признаках недомогания женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей сразу открыли больничный лист и отправили на домашнее лечение в условиях самоизоляции. Коллегам пациентки также предписали пройти обследование на COVID-19, что они и сделали, и не покидать своих квартир в течение установленного срока в 14 дней, — сообщила глава регионального министерства.

Руководитель ведомства делает вывод о том, что сообщения в СМИ о том, что сотрудница продолжала ходить на работу и заражала детей, не соответствуют действительности.

— Соответствующие результаты показала и проверка контролирующими органами, проведенная по факту произошедшего, — заявила Наталья Бондаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU