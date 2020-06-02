2020-06-02T07:35:03+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня

В крае пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее
Никита СЕРГЕЕВ
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4 и 5 июня в Приморье ожидаются осадки4 и 5 июня в Приморье ожидаются осадкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Примгидромет объявил в крае штормовое предупреждение. В сообщении синоптиков говорится, утром и днем 4 июня на большей территории ожидается дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм за 12 час и менее. В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Ночью 5 июня сильные дожди с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее местами сохранятся на северо-востоке края. Дожди будут сопровождаться грозами, порывистым ветром до 20 м/с.

Метеорологическое ведомство предупреждает о формировании дождевых паводков с резким подъемом уровня воды преимущественно на 0,2-0,6 м, на реках бассейна Уссури (центральные районы края) до 1,4 м. Возможны кратковременные выходы участков рек из берегов, с подтоплением пониженных территорий, пишет пресс-служба Примгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня
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