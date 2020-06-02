Закон о системе маркирования собак и кошек начал действовать в Приморье
Закон «О системе добровольного на территории Приморского края» вступил в действие 1 июня. Документ подписан губернатором Олегом Кожемяко и пока только предписывает создать в регионе эту самую систему.
Речь идет о добровольном маркировании владельцами животных своих домашних любимцев в государственных бюджетных ветеринарных учреждениях. Порядок этого самого добровольного маркирования устанавливается правительством Приморского края.
Маркировать животных станут с помощью микрочипа или бирки. Предполагается, что помеченных таким образом кошек и собак будет проще найти, если они потеряются. Информация о питомце, которому присвоят индивидуальный учетный номер, будет вноситься в национальную систему учета и регистрации животных REGAGRO. С помощью мобильного приложения можно будет регистрировать и идентифицировать животных, вести их учет и получать необходимую документацию в электронной или печатной форме.
Платить за услугу придется владельцам животных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU