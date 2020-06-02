Закон о системе маркирования собак и кошек начал действовать в Приморье

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:11:05+03:00

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Закон «О системе добровольного на территории Приморского края» вступил в действие 1 июня. Документ подписан губернатором Олегом Кожемяко и пока только предписывает создать в регионе эту самую систему.

Речь идет о добровольном маркировании владельцами животных своих домашних любимцев в государственных бюджетных ветеринарных учреждениях. Порядок этого самого добровольного маркирования устанавливается правительством Приморского края.

Маркировать животных станут с помощью микрочипа или бирки. Предполагается, что помеченных таким образом кошек и собак будет проще найти, если они потеряются. Информация о питомце, которому присвоят индивидуальный учетный номер, будет вноситься в национальную систему учета и регистрации животных REGAGRO. С помощью мобильного приложения можно будет регистрировать и идентифицировать животных, вести их учет и получать необходимую документацию в электронной или печатной форме.

Платить за услугу придется владельцам животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU