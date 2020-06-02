2020-06-02T09:23:11+03:00
Общество

Получателей «дальневосточного гектара» в Приморье ждут проверки

Это относится к тем, кто до сих пор не задекларировал землю под выбранный вид ее использования
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
4 года назад жители Приморья выбирали себе "дальневосточный гектар"4 года назад жители Приморья выбирали себе "дальневосточный гектар"Фото: Олеся КУВАТОВА
Изменить размер текста:

Прошло четыре года с начала предоставления земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Однако, по данным Росреестра по Приморскому краю, многие участники программы так и не предоставили декларации, которые должны были представить по истечении трех лет с момента заключения договора безвозмездного пользования. Это является основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в течение первого года люди оформившие участки, должны были определиться с видом использования полученной земли, а через три года — задекларировать освоение с выбранным видом использования. Проще говоря, получатели участков должны были отчитаться о том, что на земле идет стройка, выращиваются растения или животные, ведется туристическая деятельность и тому подобное. И в случае, если все условия соблюдены, после 5 лет безвозмездного пользования участком можно будет оформить землю в собственность или в длительную аренду.

На данный момент в Дальнегорский муниципальный отдел Управления Росреестра по Приморскому краю поступило 14 уведомлений о не предоставлении деклараций об использовании земельных участков, в Лесозаводский — 2, в Находкинский — 29 уведомлений, из них 19 — Партизанский муниципальный район, 3 — Лазовский муниципальный район, 7 — Партизанский городской округ. В Шкотовском муниципальном районе декларации об использовании земельных участков не предоставили в 16 случаях.

С начала вступления в силу «Закона о дальневосточном гектаре» Управлением Росреестра по Приморскому краю принято 17 640 заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, 15 033 заявлений — о регистрации договоров безвозмездного срочного пользования.

Более 40 процентов участников программы получили землю под строительство жилья. Далее следуют заявители, желающие заняться сельскохозяйственной деятельностью, туризмом или обустроить на участке личное подсобное хозяйство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студенты ДВФУ впервые в истории вуза сдавали государственные экзамены онлайн
Моряки ТОФ начали тренировки к параду Победы во Владивостоке
Премьера сериала «Чики» состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Получателей «дальневосточного гектара» в Приморье ждут проверки
Закон о системе маркирования собак и кошек начал действовать в Приморье
Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня
Заведующая детсадом в Лучегорске не заражала детей, заявила министр образования Приморья
3 000 жителей Приморья застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году
Больничные для тех, кому 65+ продлеваются
Поиски пропавшего водолаза третьи сутки ведутся в Приморском крае
В детские больницы передали MP3-плееры для проходящих длительное лечение ребят
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня
Боком по городу: карантин оставил дрифтеров Владивостока без картодрома, они снова устремились на улицы
Заработал мусоросортировочный комплекс, который будет обслуживать три района Приморья
Выздоровевших снова больше, чем заболевших: еще 82 человека справились с COVID-19 в Приморье
Прокуратура занялась детсадами Приморья, в которых обнаружили COVID-19
Первый летний пожар ликвидирован в Приморье
Росгвардеец нашел и задержал сбежавшего виновника аварии во Владивостоке
Парусник, маяк и герб Владивостока появятся на люках в столице Приморья (фото)
Мефедрон и фальшивки: за криминальные увлечения парень из Приморья может на 10 лет попрощаться со свободой
Родные просят о помощи: водолаз пропал после погружения на глубину моря в Приморье
Грозовой дождь, туман и под +30°C: о погоде во Владивостоке на 2 июня 2020 года
Всего 3 человека. Коронавирус поставил антиреккорд в Приморье
Небывалый ранее последний школьный звонок во Владивостоке прозвенит 5 июня
1500 детей работников АО «Восточный Порт» получили подарки к празднику
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья