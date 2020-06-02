Получателей «дальневосточного гектара» в Приморье ждут проверки

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:23:11+03:00

Это относится к тем, кто до сих пор не задекларировал землю под выбранный вид ее использования

Изменить размер текста: A A

Прошло четыре года с начала предоставления земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Однако, по данным Росреестра по Приморскому краю, многие участники программы так и не предоставили декларации, которые должны были представить по истечении трех лет с момента заключения договора безвозмездного пользования. Это является основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в течение первого года люди оформившие участки, должны были определиться с видом использования полученной земли, а через три года — задекларировать освоение с выбранным видом использования. Проще говоря, получатели участков должны были отчитаться о том, что на земле идет стройка, выращиваются растения или животные, ведется туристическая деятельность и тому подобное. И в случае, если все условия соблюдены, после 5 лет безвозмездного пользования участком можно будет оформить землю в собственность или в длительную аренду.

На данный момент в Дальнегорский муниципальный отдел Управления Росреестра по Приморскому краю поступило 14 уведомлений о не предоставлении деклараций об использовании земельных участков, в Лесозаводский — 2, в Находкинский — 29 уведомлений, из них 19 — Партизанский муниципальный район, 3 — Лазовский муниципальный район, 7 — Партизанский городской округ. В Шкотовском муниципальном районе декларации об использовании земельных участков не предоставили в 16 случаях.

С начала вступления в силу «Закона о дальневосточном гектаре» Управлением Росреестра по Приморскому краю принято 17 640 заявлений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, 15 033 заявлений — о регистрации договоров безвозмездного срочного пользования.

Более 40 процентов участников программы получили землю под строительство жилья. Далее следуют заявители, желающие заняться сельскохозяйственной деятельностью, туризмом или обустроить на участке личное подсобное хозяйство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU