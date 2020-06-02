2020-06-02T10:14:48+03:00
Общество

Моряки ТОФ начали тренировки к параду Победы во Владивостоке

Парадные расчеты маршируют в индивидуальных средствах защиты
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт Министерства обороны РФФото: сайт Министерства обороны РФ
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Первая тренировка парадных расчетов, которые примут участие в параде Победы 24 июня, прошла сегодня, 2 июня, во Владивостоке. По информации пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, в ней участвовало более 800 военнослужащих ТОФ. Тренировка проходила на территории регионального филиала Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота. В течение трех часов моряки отработали слаживание в составе парадных подразделений.

Сообщается, что репетиция парада проводилась с учетом соблюдения мер безопасности по недопущения распространения коронавирусной инфекции. На матросах были индивидуальные средства защиты, а перед началом тренировки плац воинской части был обработан дезинфицирующим раствором. К тому же на контрольно-пропускном пункте осуществлялась обработка въезжающей автомобильной техники и проводился барьерный осмотр личного состава.

На базе учебного подразделения пройдет еще пять таких тренировок. Затем участники парада будут совершенствовать прохождение парадным строем на центральной улице Владивостока Светланской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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