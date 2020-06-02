2020-06-02T10:58:19+03:00
Общество

Студенты ДВФУ впервые в истории вуза сдавали государственные экзамены онлайн

Выпускникам Инженерной школы ДВФУ не нужно было лично присутствовать перед экзаменационной комиссией
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Фото: pixabayФото: pixabay
Изменить размер текста:

Первыми экзамен в онлайн формате выпало сдавать группе из 15 студентов-корабелов Инженерной школы ДВФУ, специализирующихся на эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. Подготовка и сдача проводились на платформе MS Teams с применением системы онлайн-прокторинга Examus.

Из группы только у двоих студентов возникли сложности с домашним оборудованием и им были предоставлены аудитории в кампусе ДВФУ на острове Русский. Все остальные участвовали экзамен с помощью домашних компьютеров. Студенты с помощью генератора случайных чисел узнали номера своих билетов, подготовили ответы и сдали экзамен комиссии. Затем, чтобы ни на одном из этапов не было нарушений и попыток списывания наблюдал проктор. Девять из ребят получили оценку «отлично». Несдавших не оказалось. Теперь группе предстоит защитить дипломные работы — также в онлайн-среде.

— Думаю, что разработанная сейчас система может получить развитие и в дальнейшем применяться в обычном режиме для повышения качества и доступности образования, — отметила проректор ДВФУ по учебной работе Анна Тышецкая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студенты ДВФУ впервые в истории вуза сдавали государственные экзамены онлайн
Моряки ТОФ начали тренировки к параду Победы во Владивостоке
Премьера сериала «Чики» состоится 4 июня в Wink и на more.tv
Получателей «дальневосточного гектара» в Приморье ждут проверки
Закон о системе маркирования собак и кошек начал действовать в Приморье
Штормовое предупреждение объявлено Примгидрометом на 4 и 5 июня
Заведующая детсадом в Лучегорске не заражала детей, заявила министр образования Приморья
3 000 жителей Приморья застраховались от несчастных случаев в «Сбербанк страхование» в 2020 году
Больничные для тех, кому 65+ продлеваются
Поиски пропавшего водолаза третьи сутки ведутся в Приморском крае
В детские больницы передали MP3-плееры для проходящих длительное лечение ребят
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня
Боком по городу: карантин оставил дрифтеров Владивостока без картодрома, они снова устремились на улицы
Заработал мусоросортировочный комплекс, который будет обслуживать три района Приморья
Выздоровевших снова больше, чем заболевших: еще 82 человека справились с COVID-19 в Приморье
Прокуратура занялась детсадами Приморья, в которых обнаружили COVID-19
Первый летний пожар ликвидирован в Приморье
Росгвардеец нашел и задержал сбежавшего виновника аварии во Владивостоке
Парусник, маяк и герб Владивостока появятся на люках в столице Приморья (фото)
Мефедрон и фальшивки: за криминальные увлечения парень из Приморья может на 10 лет попрощаться со свободой
Родные просят о помощи: водолаз пропал после погружения на глубину моря в Приморье
Грозовой дождь, туман и под +30°C: о погоде во Владивостоке на 2 июня 2020 года
Всего 3 человека. Коронавирус поставил антиреккорд в Приморье
Небывалый ранее последний школьный звонок во Владивостоке прозвенит 5 июня
1500 детей работников АО «Восточный Порт» получили подарки к празднику
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
Бесплатно создать свой магазин на Aliexpress помогут бизнесменам из Приморья