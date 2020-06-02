Студенты ДВФУ впервые в истории вуза сдавали государственные экзамены онлайн

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:58:19+03:00

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Первыми экзамен в онлайн формате выпало сдавать группе из 15 студентов-корабелов Инженерной школы ДВФУ, специализирующихся на эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики. Подготовка и сдача проводились на платформе MS Teams с применением системы онлайн-прокторинга Examus.

Из группы только у двоих студентов возникли сложности с домашним оборудованием и им были предоставлены аудитории в кампусе ДВФУ на острове Русский. Все остальные участвовали экзамен с помощью домашних компьютеров. Студенты с помощью генератора случайных чисел узнали номера своих билетов, подготовили ответы и сдали экзамен комиссии. Затем, чтобы ни на одном из этапов не было нарушений и попыток списывания наблюдал проктор. Девять из ребят получили оценку «отлично». Несдавших не оказалось. Теперь группе предстоит защитить дипломные работы — также в онлайн-среде.

— Думаю, что разработанная сейчас система может получить развитие и в дальнейшем применяться в обычном режиме для повышения качества и доступности образования, — отметила проректор ДВФУ по учебной работе Анна Тышецкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU