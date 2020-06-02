Юрий Трутнев: строительство краболовов на Дальнем Востоке – важный шаг для возрождения судостроительной отрасли

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:29:08+03:00

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Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев дал старт строительству восьми новым судам-краболовам, которые строятся на АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) в Приморском крае. По его словам, это важный шаг для возрождения судостроительной отрасли в регионе.

- Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе закладывается первая серия судов для добычи краба. Это достаточно крупный заказ, - заявил Юрий Трутнев. - Этот заказ состоялся благодаря принятому президентом России решению о вводе механизма «квоты в обмен на инвестиции». Шесть корпусов закладываются для группы Компаний «Антей» и два корпуса - для «Тихоокеанской рыбопромышленной компании».

По словам Юрия Петровича, несмотря на тот факт, что флагманом возрождения судостроительной отрасли Дальнего Востока является верфь «Звезда» в Большом Камне, надо поддерживать и развивать все существующие предприятия.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, строительство сразу восьми краболовов является беспрецедентным проектом для региона.

- Это событие важно не только для региона и страны, но и для каждого приморца. Ведь оно позволит повысить конкурентоспособность наших верфей, создать новые рабочие места, в разы увеличить объем производства. Это также перспективы для молодежи видеть свое будущее в родном городе Находке. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы это предприятие было обеспечено и возможностями для предоставления арендного жилья. Я думаю, что эта программа хорошая для таких предприятий, которые берут на себя большие объемы, выпускают новую продукцию. Под эти предприятия создан учебный комбинат. Мы будем расширять эти возможности, - сказал он.

Проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу, позволит в будущем на базе предприятия создать крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки различных типов рыболовецких судов.

Справка

Судна неограниченного района плавания, заложенные на Находкинском судоремонтном заводе, предназначены для эксплуатации в целях добычи и перевозки краба в живом виде, имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах РФ. Мореходные качества судна улучшены благодаря оптимальному соотношению его длины и ширины и прямому носу. Особое внимание в проекте уделено топливной эффективности судна.

Проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу, позволит в будущем на базе ремонтного предприятия создать крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки различных типов рыболовецких судов.

ИСТОЧНИК KP.RU