В Приморье объявлено экстренное предупреждение: надвигается дождь и штормовой ветер

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:10:02+03:00

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В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося активного циклона. 4 и 5 июня на большей территории края пройдут сильные дожди, ожидается также и штормовой ветер.

Синоптики обновили прогноз по прохождению активного циклона. Согласно новым данным из-за его смещения уже утром, 4 июня, на большей части Приморья пройдут сильные дожди. Стихия ударит по Артемовскому и Лесозаводскому городским округам, Чугуевскому, Анучинскому, Яковлевскому, Красноармейскому, Пожарскому, Дальнереченскому, Кировскому районам. Проливные дожди ожидаются также в Дальнегорском городском округе Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах. Ожидается, что в этих территориях выпадет до 50 миллиметров осадков за 12 часов и менее.

Разгул стихии продолжится и в ночь на 5 июня. На северо-востоке сохранятся сильные дожди с количеством осадков до 40 миллиметров и более. Все это время дожди будут сопровождаться ударами молний и раскатами грома, а штормовой ветер порывами будет достигать 20 м/с.

Из-за прошедших дождевых паводков метеорологи не исключают резкого подъема уровня воды на 0,2-0,6 м, а на реках бассейна Уссури вода и вовсе может подняться до 1,4 м. Спасатели МЧС, в свою очередь, также готовятся к мощному удару стихии. Жителей края на время удара стихии просят отложить какие-либо поездки и по возможности оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU