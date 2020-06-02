2020-06-03T00:03:27+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 3 июня 2020 года: затишье перед штормовым предупреждением

Сегодня в крае погода днем будет преимущественно без осадков, но уже ближе к вечеру начнутся кординальные изменения
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске: затишье перед штормовым предупреждениемПогода во Владивостоке, Находке и Уссурийске: затишье перед штормовым предупреждениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 3 июня, в Приморье погоду определяет поле пониженного атмосферного давления, передает "Примпогода". Вечером в крае возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть с юга, а воздух прогреется до +28°C.

Во Владивостоке сегодня весь день будет переменная облачность, вечером вполне вероятно, что уже прольется небольшой дождь. В столице края сегодня будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер, при котором температура воздуха достигнет +15...+17°C.

В Уссурийске вечером возможен кратковременный дождь, а днем будет переменная облачность. Синоптики не исключают, что уже этим вечером в Уссурийске будет гроза. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке ожидается переменная облачность, вечером возможны осадки в виде дождя с грозой. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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