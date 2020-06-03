2020-06-03T00:36:44+03:00
Общество

В Приморье разыскивают 16-летнюю Александру Чернову

27 мая она ушла из дома и перестала выходить на связь
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Пропавшая Александра Чернова. Фото: ПРОО "ПримПоиск".Пропавшая Александра Чернова. Фото: ПРОО "ПримПоиск".
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В Приморье волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую Александру Чернову. 16-летняя девушка подросток ушла из дома 27 мая и перестала выходить на связь.

Уйти из дома Александра решила около 7 часов утра. Своим родным и близким она ничего не сказала о том, почему решила уйти и куда направилась. На вид ей 15-17 лет, рост около 162 см., плотного телосложения, волосы черные средней длины, глаза карие. В день пропажи была одета в синюю джинсовую куртку, синие облегающие джинсы, темную кофту и темные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Александра, просят позвонить по телефонам: 8 (4232) 27 – 93 – 60 - ОП №2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция; 8 914 721 22 32– волонтеры.

Кстати, Александра уже не первый раз уходит из дома. Это уже случалось 12 марта 2020 года, тогда обеспокоенные родственники также обратились за помощью полиции и волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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