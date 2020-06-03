2020-06-03T01:11:40+03:00
Общество

Приморье в зоне особого риска: лесные пожары в июне могут нанести серьезный ущерб экологии

На сегодняшний день уже в 21 муниципальном районе Приморья введен особый противопожарный режим
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморье в зоне особого риска: лесные пожары в июне могут нанести серьезный ущерб экологииПриморье в зоне особого риска: лесные пожары в июне могут нанести серьезный ущерб экологии
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Федеральной Авиалесоохраной разработан прогноз рисков возникновения пожаров в лесах России в июне 2020 года. В зону особого риска попала северо-западная часть приморского края. И хотя прогноз не означает возникновения ЧС, ситуация во многом будет зависеть от соблюдения правил пожарной безопасности.

Так в течение июня 2020 года превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах ожидается в северо-западной части Приморского края. Ухудшение ситуации также возможно в соседних с Приморьем регионов. В зоне риска север и юго-запад Хабаровского края.

Кстати, по данным Авиалесохраны, более 30% лесных пожаров с начала 2020 года возникли в результате выжиганий сухой травы и перехода в лес огня с земель сельхозназначения и иных категорий. Более 60% возникли в результате нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Около 4% лесных пожаров возникли в результате гроз.

На сегодняшний день особый противопожарный режим введен в 21 муниципальном районе Приморского края. В случае обнаружения лесного пожара и других происшествиях в лесах следует звонить на Прямую линию лесной охраны – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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