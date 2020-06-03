2020-06-03T01:55:21+03:00
Общество

Новая подпорная стена появится во Владивостоке на улице Сабанеева

Возведение инженерного сооружения предусмотрено проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Новая подпорная стена появится во Владивостоке на улице СабанееваНовая подпорная стена появится во Владивостоке на улице СабанееваФото: vlc.ru
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Во Владивостоке в скором времени появится новая подпорная стена на Сабанеева, 8. Сооружение возводят по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Подрядчик не только возводит стену в районе школы № 69, но и ведет комплексный ремонт улицы Сабанеева, предусмотренный национальным проектом.

Сейчас на объекте ведётся монтаж универсальных дырчатых блоков, изготовление и установка армокаркасов, разработка грунта и бетонирование пустот, а также устройство поперечного дренажа. Рядом с подпорной стеной строители возвели новую лестницу.

Напомним, что комплексный ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке проводится на пяти улицах - Сабанеева, Успенского, Крыгина, Каплунова и Монтажной. На улице Сабанеева новая дорога и тротуары появятся на участке от пересечения с улицей Луговая до дома № 22 по Сабанеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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