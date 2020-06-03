5 скверов Владивостока начнут преображаться в ближайшее время

3 Июнь 2020 2020-06-03T04:27:25+03:00

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Во Владивостоке в ближайшие дни начнутся работы по реконструкции пяти скверов. Победителем открытого тендера на выполнение работ определена компания СК «Экспострой». Она приведет в порядок скверы Игнатьева, Надибаидзе и Жариковский, зоны отдыха на Светланской, 147 и Лермонтова, 91 (поселок Трудовое). Как сообщает пресс-служба администрации города, заказчик проектов и строительных работ муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока». При создании проектов одной из основных задач стало сохранение максимального количества деревьев в зеленых зонах.

В сквере Игнатьева на Океанском пр., 68-74а, оборудуют спортивную и детскую площадки, установят кадки для индивидуальных посадок. Причем любую растительность в кадках смогут посадить сами местные жители. Так как сквер придомовой, здесь же будет площадка для выгула собак с установленными на ней «дог-станциями» с экопакетами для уборки за домашними животными.

Фото: сайт администрации Владивостока

В сквере на Светланской, 147 смонтируют новое покрытие, посадят красные клены, обновят газоны и клумбы, установят круглые деревянные лавочки и новые ландшафтные фонари. Лестницу обордуют пандусом для колясок, а автобусную остановку планируют сделать полноценным павильоном с торговой точкой и туалетом.

Фото: сайт администрации Владивостока

В сквере на улице Лермонтова в поселке Трудовом строители проведут полное благоустройство. На пустыре появятся дорожки, детская площадка и зона воркаута с тренажерами для занятий спортом, урны и лавочки. И, конечно, обновят зеленую зону.

Фото: сайт администрации Владивостока

Сквер на улице Калинина, 230, названный в честь Шалвы Надибаидзе, планируется сделать тематическим – здесь будут размещены малые архитектурные формы в виде корабля и якоря, а также современные детские площадки и несколько видов лавочек.

Фото: сайт администрации Владивостока

В Жариковском сквере на Светланской, 119 уложат новую тротуарную плитку, вокруг деревьев появятся кашпо-лавочки, обновят лестницы, сделают пандусы для колясок и установят функциональную малую архитектурную форму — скамья «Библиотека».

Все новые общественные пространства будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Всего в этом году во Владивостоке по программе "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 12 скверов.

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