2020-06-03T04:05:57+03:00
Общество

Ложный донос об изнасиловании привел жительницу Приморья на скамью подсудимых

Женщина решила отомстить за ссору и написала заявление в полицию
Никита СЕРГЕЕВ
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Жительница Находки получила 8 месяцев условно за ложный доносЖительница Находки получила 8 месяцев условно за ложный доносФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городский суд Находки вынес приговор по уголовному делу местной жительнице, признав ее виновной по части 2 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

Женщина, поссорившись со своим знакомым, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Как сообщает сайт Прокуратуры Приморского края, при этом гражданка была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Проведенная по ее заявлению проверка показала, что изнасилования не было. Позже и сама дама обратилась в следственные органы с заявлением о совершении ею заведомо ложного доноса.

Суд назначил женщине наказание в виде в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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