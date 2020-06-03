Большой Камень обзаводится новыми спортивными объектами

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большом Камне началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором разместятся два зала для занятий единоборствами и другими видами спорта и два бассейна. Один из бассейнов — 25-метровый с шестью дорожками — отдадут спортсменам и любителям плавания, а второй будет предназначен для обучения плаванию детей до семи лет.

— Имеющийся у нас бассейн уже не вмещает всех желающих. Новый спорткомплекс с двумя бассейнами будет как нельзя кстати, — сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Большого Камня Евгений Шапилов.

Проектно-сметная документация на строительство спорткомплекса, согласно контракту, должна быть разработана до декабря этого года. Из краевого бюджета на это направлено около 7 миллионов рублей. Возводить объект планируют в 2021-2022 годах.

На строительство другого многофункционального спортивного объекта в Большом Камне — универсальной спортивной площадки в микрорайоне по улице Аллея труда — из краевого бюджета направлено 17 миллионов рублей. Сейчас ведется укладка бетонного основания для объекта.

— Спортплощадка будет разделена на две части: воркаут-зона с уличными тренажерами и зона для командных игр: волейбола, баскетбола и мини-футбола. После установки оборудования на площадку нанесут специальное резиновое покрытие в виде крошки. Срок ввода в эксплуатацию плоскостного сооружения — в конце ноября этого года, — рассказал Евгений Шапилов.

Еще один спортивный объект появится в микрорайоне города «Южная Лифляндии». Там проведут реконструкцию местного стадиона. На пустыре, где стоят лишь старые футбольные ворота, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Планируется создать футбольное поле с натуральным газоном, трибуны и шесть беговых дорожек с резиновым покрытием. А также скалодром и скейтпарк. В административном здании расположатся хостел для спортсменов, раздевалки, небольшой спортзал для разминки, судейская и медицинский кабинет. Общая площадь спортивного объекта составит 32 тысяч квадратных метров.

Обновление спортивной инфраструктуры в муниципалитете стало возможным благодаря национальному проекту «Демография», сообщает пресс-служба правительства Приморья.

в Большом Камне возводят спортобъекты

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU