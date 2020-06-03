2020-06-03T05:47:00+03:00
Происшествия

«Сказал, что его ломает»: полуголый парень прилег отдохнуть на проезжей части во Владивостоке

Местные жители спорят, нужно ли помогать в подобной ситуации?
Милана СОКОЛ
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Парень лежал на оживленном участке трассы. Фото: Виталий Гречанюк.Парень лежал на оживленном участке трассы. Фото: Виталий Гречанюк.
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Десятки автолюбителей накануне вечером стали свидетелями неадекватного поведения парня, который сначала разгуливал по трассе, размахивая руками, а после и вовсе устроился отдохнуть прямо посреди дороги. История развернулась в районе улицы Катерной. Очевидцы уверяют, что парень – наркоман. В социальных сетях жители города спорят, нужно ли помогать людям в подобной ситуации.

Довольно скоростной участок дороги и лежащий на ней человек – ситуация явно не стандартная, да и опасная со всех сторон. Непосредственным участникам движения в случае наезда на человека грозит серьезное разбирательство с полицией, самому пешеходу при встрече с авто светят травмы различной степени тяжести или более фатальные последствия. В общем перспективы явно незавидные для всех.

– Остановилось много машин и один очень хороший мужчина подошел к этому парню и помог ему встать и уйти с дороги. Я так же остановилась возле них и включила аварийку, что бы их не сбили. Когда поняли, что парень наркоман, и у него ломки, мужчина помог ему встать и покинуть проезжую часть. Парень встал, сказал, что его ломает и пошел пешком, – поделилась местная жительница.

Автомобилисты пытались поднять молодого человека с дороги. Фото: Виталий Гречанюк.

Автомобилисты пытались поднять молодого человека с дороги. Фото: Виталий Гречанюк.

В популярном автомобильном сообщество Приморья разгорелся настоящий спор. Большинство пользователей сети уверены, что в такой ситуации, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

«Его парни с дороги убрали, а этот упырь обратно на дорогу вылез», «Вы должны аккуратненько поехать мимо. Это его выбор. И если он обнаркоманенный, вас проткнет напильником вам будет не очень. Поэтому, ответ очевиден – едем мимо. К своим детям», «Максимум который в данном случае можно сделать , это поставить знак аварийной остановки и позвонить в полицию, ГАИ, скорую. Бросаться помогать, поднимать под белы рученьки – нецелесообразно» – утверждают приморцы.

Отметим, что медиков для парня в неадекватном состоянии все же вызвали.

– Вызвал скорую. Сказали вызов принят, к сожалению не смогу территориально подъехать, чтобы с дороги убрать человека, – поделился один из автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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