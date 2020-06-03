2020-06-03T05:42:16+03:00
Общество

63 против 52: количество выздоровевших приморцев вновь превысило число заболевших COVID-19

С начала эпидемии в Приморье выздоровели больше половины пациентов
Константин МИХАЙЛОВ
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Коэффициент распространения коронавируса на сегодня составил 2,5%.Коэффициент распространения коронавируса на сегодня составил 2,5%.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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На очередном заседании оперативного штаба в Приморье сообщено о том, что за минувшие сутки количество успешно прошедших лечение от коронавируса жителей края снова превысило число заболевших: 63 против 52.

— За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом общее количество заболевших составляет 2 155 человек, — доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

С начала эпидемии выздоровели больше половины пациентов — 1223 человека. Но темпы прироста заболевших все еще высоки. Коэффициент распространения вируса составил 2,5%.

От коронавирусной инфекции с начала года в Приморье погибли 19 человек.

Губернатор Олег Кожемяко в очередной раз подчеркнул, что необходимо усилить работу по направлениям борьбы с COVID-19.

— Наша задача — сделать все, чтобы дать возможность людям выйти на работу, открыть предприятия, вернуться к привычному образу жизни. Поэтому так важно сегодня соблюдение режима повышенной готовности, всех требований, разработанных Роспотребнадзором. Если пустим это на самотек, вся наша ежесуточная работа на протяжении полутора месяцев может оказаться напрасной, — сказал Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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