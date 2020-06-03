2020-06-03T06:34:14+03:00
Общество

Количество авиарейсов Владивосток — Москва «Аэрофлот» увеличит в 2 раза

К тому же авиаперевозчик предлагает свои ваучеры тем, кто не смог использовать купленные билеты из-за эпидемии
Никита СЕРГЕЕВ
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фото: twitter Аэропорт Владивосток им. В.К. Арсеньевафото: twitter Аэропорт Владивосток им. В.К. Арсеньева
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Сообщение о том, что авиакомпания «Аэрофлот» вдвое увеличивает количество рейсов в Москву появилось в официальном твиттере аэропорта Владивостока. Теперь вместо семи рейсов в неделю во Владивосток будут летать 14 рейсов, говорится в сообщении.

Ранее, в апреле и мае, авиакомпания на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране сокращала внутренние перевозки. Сейчас же «Аэрофлот» предлагает своим клиентам, которые не смогли воспользоваться билетами из-за ситуации с коронавирусом, получить ваучеры — сертификаты вместо денег за билеты с дополнительными скидками и бонусами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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